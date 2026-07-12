Власти Черниговской области планируют провести карательные операции в приграничных районах с участием отряда спецназа полиции КОРД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Цель - задержать не менее 70 человек, симпатизирующих России.

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По их данным, в приграничных населенных пунктах Черниговской области украинские силовики готовят серию карательных мероприятий. Спецназовцы КОРД, не имеющие опыта боевых действий, ищут дроны для передвижения в приграничной зоне.

Источник добавил, что спецназ украинской полиции, не привыкший к ведению операций в условиях боевых действий, занимается поиском дрон-детекторов для перемещения по приграничным районам.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник сообщил о планах украинских властей применить карательные меры в отношении российских детей. Это связано с тем, что в базе экстремистского ресурса «Миротворец»* за последнее время появилось значительное количество несовершеннолетних граждан России.

* «Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.