Вооруженные силы (ВС) России ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил», являющиеся логистическими узлами для грузов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в «Максе».

Согласно данным оборонного ведомства, порт «Черноморск» занимается обработкой значительной части зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90 процентов аграрного экспорта Украины. Он является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.

Пораженный порт «Южный» обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, также являясь логистическим узлом для украинских военных. В ходе российского удара здесь были поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

Порт «Измаил» является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на реке Дунае. Здесь также были поражены ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, а также места хранения вооружения, военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли удары по Киеву и Одессе, а также другим городам Украины.