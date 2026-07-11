В ВСУ сделали трудное признание после ночной атаки России

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины признало неспособность средств противовоздушной обороны перехватить баллистические ракеты во время массированной ночной атаки 11 июля. В результате ударов зафиксированы многочисленные попадания по военным и промышленным объектам.

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«Зафиксированы попадания баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных беспилотников на 11 локациях», — сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в ночь на 11 июля по целям было выпущено шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, однако ни одну из них сбить не удалось.

Это уже не первый подобный провал украинской противовоздушной обороны за последнее время. Ранее на этой неделе, в ночь на понедельник, силы ПВО Украины также продемонстрировали нулевую эффективность против баллистических ракет, не сумев перехватить ни одной из них.

Сегодня утром Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление. Согласно сообщению ведомства, Вооруженные Силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были успешно поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, поражение получили объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, использовавшиеся для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

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