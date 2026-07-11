Пушилин заявил, что ВСУ долгие годы создавали в Константиновке укрепрайон

Украинские солдаты долгие годы создавали укрепления в Константиновке. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

"Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, дооснащались позиции", - сказал Пушилин.

Ранее в интервью ТАСС глава ДНР пояснял, что освобождение Константиновки открыло южные направления на подходе к славянско-краматорской агломерации. Он назвал город серьезным логистическим узлом, который потерян для киевского режима.