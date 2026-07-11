Пушилин заявил, что ВСУ долгие годы создавали в Константиновке укрепрайон
Украинские солдаты долгие годы создавали укрепления в Константиновке. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
"Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, дооснащались позиции", - сказал Пушилин.
Ранее в интервью ТАСС глава ДНР пояснял, что освобождение Константиновки открыло южные направления на подходе к славянско-краматорской агломерации. Он назвал город серьезным логистическим узлом, который потерян для киевского режима.
"Для нас же это новые оперативные возможности, и, по сути, это южные ворота или южный подход к краматорско-славянской агломерации", - подчеркивал Пушилин.