На Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять российским войскам

Cтраны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, из-за участия в украинском конфликте, пишет Daily Telegraph (DT).

«НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы — финансовые и материальные — на Украину», — указало издание.

Автор сравнил Украину с гигантской печью, которая «поглощает все, что в нее поступает».

Экс-советник Пентагона рассказал о препятствии для войны НАТО с Россией

Ранее стало известно, что НАТО будет отслеживать передвижение российских войск с помощью системы Maven.