Названо количество уничтоженных автозаправок на Украине с начала мая

Около 200 автозаправочных станций были уничтожены на территории Украины с начала мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные украинскими региональными властями.

©

По информации агентства, по состоянию на конец июня сообщалось о более чем 150 уничтоженных АЗС. С 1 по 10 июля, согласно официальным сообщениям, в различных регионах страны были повреждены или полностью сгорели еще как минимум 43 автозаправочные станции.

Отмечается, что в ряде случаев местные власти после сообщений о взрывах не уточняли точное количество поврежденных объектов, поэтому фактическое число уничтоженных АЗС может быть выше.

Силовики сообщили о потере ВСУ всех АЗС на основных маршрутах

Наиболее значительные потери, по имеющимся данным, зафиксированы в Харьковской области, где только за первую неделю июля было уничтожено не менее десяти автозаправочных станций. По большинству других регионов детальная статистика отсутствует: местные администрации, как правило, сообщают лишь об отдельных инцидентах, не публикуя сводные данные.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области, в Запорожской области уничтожены фуры и локомотив с топливом для нужд вооруженных сил Украины. За месяц российские военные уничтожили более 150 АЗС и 100 бензовозов на Украине, которые использовались для поставок топлива из Европы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла за неделю семь крупных ударов по инфраструктуре ВСУ.