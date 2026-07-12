В Ростовской области из-за атаки БПЛА поврежден танкер

Пустой танкер получил повреждение в результате атаки БПЛА при заходе в Азово-Черноморский канал. Произошло возгорание, его локализовали, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет", - написал он в "Максе".

Слюсарь уточнил, что за ночь в Ростовской области были уничтожены более 20 беспилотников. Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив.

Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг, движение на этом участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский.