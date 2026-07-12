Марочко: силы РФ выдавливают ВСУ из Писаревки

Военные РФ выдавливают Вооруженные силы Украиныиз Писаревки Сумской области и ведут зачистку местности, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Говоря за сумское направление, хочу отметить успехи наших войск на восточных окраинах Писаревки. Идет планомерная операция по выдавливанию украинских боевиков и зачистка местности восточнее данного населенного пункта", - сказал он.

5 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские силы за неделю расширили зону контроля у Иволжанского Сумской области и наступают на соседнюю Писаревку.