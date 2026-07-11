Единство стран НАТО в вопросе конфликта с Россией оказалось под угрозой, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.

По его словам, государства Восточной Европы все чаще выступают против дальнейшей эскалации.

«Я говорю конкретно о венграх, <…> словаках и даже поляках. Они абсолютно не заинтересованы в этой войне против России», — указал он.

НАТО создаст «Смертоносную сеть» для слежки за границами РФ

Ранее полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что у государств Европейского союза нет возможности в достаточной мере финансировать Киев в конфликте с Россией.