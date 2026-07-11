Зеленский создал командование, отвечающее за дальнобойные удары по России

Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что создал командование в ВСУ, отвечающее за дальнобойные удары по территории России.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе вооружённых сил специального командования — командования дальнобойного», — заявил глава киевского режима.

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал удары Украины по территории России эскалацией конфликта, которая может привести к его завершению.

В Кремле заявили, что эскалация на Украине приведёт к увеличению буферной зоны и может продлить СВО.