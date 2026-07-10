В порту Одессы вспыхнул пожар после атаки крылатыми ракетами, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

«Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли возгорания», — уточнил чиновник.

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Местные паблики показали кадры, на которых виден столб дыма, поднимающийся в районе порта.

Ранее сообщалось, что российские войска 9-10 июля нанесли серию ударов по целям на Украине, которые используются Вооруженными силами страны (ВСУ).