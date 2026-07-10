В российском регионе частично перекрыли движение транспорта из-за атаки беспилотников
В Ярославской области частично перекрыли движение из-за атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Михаил Евраев.
Он напомнил, что в регионе действует беспилотная опасность и продолжается работа Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Ранее, 6 июля, российские военнослужащие отразили крупнейшую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).