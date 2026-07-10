Стало известно, кто произведет лицензионные Patriot для Украины
Попытки киевского режима развернуть собственное производство американских ракет-перехватчиков Patriot на украинской территории потерпели сокрушительный крах.
Вопреки громким заявлениям властей, западные союзники признали эти планы невыполнимыми в текущих условиях и приняли решение перенести все производственные мощности в безопасную Германию.
На Украине назвали сроки появления первых собственных ракет для Patriot
Впрочем, даже европейское производство не принесет Украине быстрого облегчения на поле боя. Германия, которая разрабатывала собственную цепочку поставок для сборки перехватчиков модификации PAC-2, сможет выпустить первые ракеты не раньше начала 2027 года — то есть спустя целых три года после подписания рамочного соглашения с американским производителем Raytheon. При этом попытки договориться о передаче технологий для сборки более современных ракет PAC-3 и вовсе завершились провалом, не приведя к какому-либо результату.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что стороны достигли устойчивой политической договоренности, согласно которой Вашингтон предоставит Украине лицензию на самостоятельное изготовление ракет для систем Patriot.