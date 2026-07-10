Зеленский анонсировал реорганизацию штурмовых войск ВСУ

Владимир Зеленский признал проблемы в штурмовых войсках ВСУ и анонсировал их реорганизацию на фоне скандала вокруг высокой смертности и издевательств над мобилизованными в полку "Скала".

"Будет произведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов, проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

Кроме того, Зеленский заявил, что подписал указ о создании в составе ВСУ Объединенных сил быстрого реагирования, которые должен возглавить бригадный генерал Дмитрий Волошин, а также "командования дальнобойного влияния". Позже на сайте Зеленского были опубликованы соответствующие указы. Согласно документам, он поручил кабмину и военным "осуществить мероприятия" по созданию сил и командования.

Вокруг штурмового полка "Скала" уже не в первый раз возникают скандалы. В конце марта стало известно о высоких небоевых потерях в подразделении, затем всплыли факты о случаях смерти мобилизованных со следами побоев. Скандал вокруг полка разгорелся с новой силой после публикации издания "Бабель", которое собрало сведения о как минимум 26 случаях смерти новобранцев в "Скале" за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями, а также о девяти случаях самоубийства среди солдат. Свидетели рассказали изданию, что солдат избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле, связывали и приковывали наручниками, содержали в карцере, натравливали на них собак. Кроме того, полк разрешает мобилизованным перемещаться только под присмотром вооруженной охраны и минирует территорию вокруг своих расположений, чтобы они не сбежали.

После обнародования новых сведений о происходящем в "Скале" депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подчеркнула, что Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский давно знают об издевательствах над солдатами в штурмовых полках, но игнорируют проблему.