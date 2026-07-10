Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций.

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Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

— Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом. Украинские военные открыто говорят, что поражение заправок может существенно усложнить годами налаженную логистику, — говорится в материале.

Также журналисты сообщили, что после ударов российских сил в Черниговской области Украины фактически не осталось работающих АЗС, передает агентство.

7 июля российские военнослужащие ликвидировали автозаправочные станции и цистерны с топливом в части Донецкой Народной Республики (ДНР), оккупированной украинскими войсками, которые использовались в интересах украинской армии.

16 мая руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в результате атак украинской армии обе автозаправочные станции в Энергодаре оказались выведенными из строя. Он отметил, что новости из Энергодара все больше похожи на боевые сводки, поскольку беспилотники наносят удары по мирным жителям и инфраструктуре города.