ВВС США подняли в воздух самолеты на Ближнем Востоке

Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав полетные данные.

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Уточняется, что на фоне обострения конфликта между США и Ираном в небо поднялись как минимум три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus.

Также в регионе замечен по крайней мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

Ранее Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе.