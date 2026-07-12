Силы ПВО за 12 часов сбили 220 украинских беспилотников над Россией

В Минобороны России заявили, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 220 украинских беспилотников над территорией страны.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 мск дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Чёрным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки силы ПВО зафиксировали около 300 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 45 дронов сбили на подлёте к Москве.