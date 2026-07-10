В течение прошедшего дня российские средства противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению массированной воздушной атаки со стороны Украины. В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Информация об этом поступила из Министерства обороны России, которое регулярно публикует сводки о ходе специальной военной операции.

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Наибольшая активность вражеских дронов фиксировалась в приграничных и центральных областях страны. Целями БПЛА становились объекты инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Кроме того, беспилотники пытались атаковать позиции в Краснодарском крае и Республике Крым. Часть аппаратов была ликвидирована над акваторией Чёрного моря.

Массированная атака такого масштаба свидетельствует о попытках противника нанести ущерб критически важным объектам в глубине российской территории. Однако благодаря слаженной работе систем ПВО, включая зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Это позволило избежать серьёзных разрушений и многочисленных жертв среди гражданского населения.