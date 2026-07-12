Над Россией за ночь сбили почти 350 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым.

Кроме того, средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью вражеский БПЛА поджег танкер в Ростовской области. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, судно попало под удар во время захода в Азово-Черноморский морской канал. На судне возник пожар, который был быстро локализован. Слюсарь добавил, что танкер был пустой, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет. Он уточнил, что пострадавших нет.