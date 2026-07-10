Самый опасный груз НАТО уничтожен под Одессой

В пророссийском подполье заявили, что в Ильичевске Одесской области уничтожили самый опасный груз НАТО. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «Аргументам и Фактам» о том, какие это могли быть цели.

Согласно информации подполья, по порту в Ильичевске совершили две атаки. По словам Матвийчука, целью могли стать склады с боеприпасами.

«Думаю, что мы поразили как раз склады с боеприпасами. Возможно, ракеты “Нептун”, возможно, торпеды», — сказал он.

Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ ежедневно атакуют порт Одессы.