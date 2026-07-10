Мощный взрыв прогремел под Киевом: загорелась нефтебаза

Минувшей ночью в Киевской области произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. Причиной пожара стал удар российских беспилотных летательных аппаратов. По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», дроны атаковали нефтебазу в районе села Переяславское (Переяслав-Хмельницкий район). На месте попадания вспыхнуло мощное пламя, которое охватило резервуары с горючим. Над объектом поднялся густой столб чёрного дыма, видимый на значительном расстоянии. Информации о пострадавших не поступало.

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По информации военных обозревателей, для удара мог применяться беспилотник «Герань-4», способный нести боевую часть массой до 90 килограммов. Именно такие аппараты часто используются для поражения стационарных целей в глубине обороны противника. Системы противовоздушной обороны Украины не смогли отразить атаку на этот топливный узел, и теперь украинские пожарные расчёты ведут борьбу с огнём, пытаясь не допустить распространения пламени на соседние ёмкости.

Нефтебаза в Переяславском является важным звеном в цепочке снабжения украинских вооружённых сил горюче-смазочными материалами. Её регулярное поражение - часть системной работы российских войск по нарушению топливной логистики противника. Это уже не первый удар по данному объекту. Аналогичные атаки фиксировались в начале и середине июня текущего года. Каждый такой инцидент снижает мобильность вражеских подразделений и осложняет переброску резервов.

Ночная атака не ограничилась Киевской областью. Взрывы и возгорания на промышленных объектах также фиксировались в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и ряде других регионов Украины. Это свидетельствует о масштабном характере ударов, нацеленных на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры по всей стране.