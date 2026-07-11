Стало известно о планомерном уничтожении АЗС между Киевом и Черниговом

Началось планомерное уничтожение автозаправочных станций (АЗС) между Черниговом и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Стало известно, что об этом уже открыто говорят украинские военные.
«Поражение заправок может существенно усложнить годами налаженную логистику», — отметил собеседник агентства.
Силовики сообщили о потере ВСУ всех АЗС на основных маршрутах
Ранее Reuters рассказало о том, что российские военные поражают украинские подстанции в Сумской области, обходя защиту дронами на оптоволокне.