Стало известно о планомерном уничтожении АЗС между Киевом и Черниговом

Началось планомерное уничтожение автозаправочных станций (АЗС) между Черниговом и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

© Лента.ру

Стало известно, что об этом уже открыто говорят украинские военные.

«Поражение заправок может существенно усложнить годами налаженную логистику», — отметил собеседник агентства.

Силовики сообщили о потере ВСУ всех АЗС на основных маршрутах

Ранее Reuters рассказало о том, что российские военные поражают украинские подстанции в Сумской области, обходя защиту дронами на оптоволокне.