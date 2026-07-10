Вооружённые силы Украины нанесли удар по станции скорой медицинской помощи в Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате атаки сгорели две кареты скорой помощи. Инцидент произошёл в четверг, 9 июля. Глава региона заявил об этом в ходе международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

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По словам Сальдо, удар был нанесён целенаправленно по объекту гражданской инфраструктуры. В результате возгорания медицинские автомобили полностью уничтожены. Информации о пострадавших среди сотрудников станции на данный момент не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства атаки и тип использованного вооружения.

Кроме того, губернатор сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения. Регулярные удары по гражданским объектам и населённым пунктам региона продолжаются, несмотря на заявления о деэскалации. Власти области фиксируют рост числа атак на социальную инфраструктуру, включая больницы и школы.

Российские следователи квалифицируют действия ВСУ как военные преступления и террористические акты. В Следственном комитете РФ уже возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов гражданских объектов. Местные жители призываются к бдительности, а экстренные службы переведены в усиленный режим работы.