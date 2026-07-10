ВСУ за неделю потеряли более 410 военных, 18 станций РЭБ и 75 автомобилей в зоне действия группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ярославские десантники российской группировки войск «Днепр» предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области. Операторы доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для уничтожения роботов противника.