Стало известно о действиях ВСУ в Красном Лимане

Командир 36-го мотострелкового полка с позывным Гюрза рассказал о переодевании украинских военнослужащих в Красном Лимане в гражданскую одежду в попытке спрятаться. Его слова приводит РИА Новости.

По данным военнослужащего 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», зачищая Красный Лиман, российские бойцы сталкивается с большим количеством заглубленных сооружений и строений.

«Также бойцы ВСУ переодеваются в гражданку и находятся с местными жителями, угрожают им, чтобы они их не выдавали», - рассказал Гюрза.

Он отметил, что в городе очень много брошенной формы и оружия ВСУ, при этом все подходы и ближайшие переправы находятся под российским контролем.

Ранее российские военнослужащие рассказали, что лично видели, как в Константиновке украинские военные прикрываются мирными жителями. В частности, они «отсиживались вместе с ними в одном укрытии».