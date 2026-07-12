Иран наносит серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран наносит удары по объектам США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Press TV.

По информации телеканала, Иран приступил к нанесению серии ударов по объектам, которые принадлежат Соединённым Штатам в регионе.

Ранее КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Также в КСИР пообещали нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.