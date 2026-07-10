Жители Черниговской области не хотят покидать свои дома и ждут российские войска, не исключено, что Киев предпримет новые попытки угроз их адрес. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили команду минировать водоемы в Черниговской области, чтобы это стало «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения приграничья».

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что у украинских военных не получается «отселить мирное население».

«Люди не хотят покидать дома, они ждут нас. Там ведь непростая ситуация. Люди долгое время жили, ходили друг к другу через речку. Это как резать по живому», — пояснил он.

Эксперт не исключил дальнейшие угрозы со стороны Киева, если мирные жители откажутся уезжать.

«Скажут: «Не уйдете, взорвем водокачку или колодец». Другой вопрос, как эти войска сами там будут. Может быть, боевики пытались бежать через реку, поэтому тоже минируют», — добавил Дандыкин.

При этом капитан первого ранга запаса напомнил, что передвижение подразделений ВСУ постоянно отслеживается, по ним наносятся удары и «у противника не хватает живой силы».