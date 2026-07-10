Командование ВСУ перебросило к Дружковке дополнительные резервы, включая радикальные формирования, члены которых обучались в лагерях террористических группировок, пишет «Царьград». Издание отмечает, что после перехода Константиновки под контроль российских войск бои смещаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Занятие Дружковки позволит открыть прямую дорогу для наступления на Краматорск с южного направления. Чтобы удержать этот логистический узел и компенсировать нехватку личного состава, командование ВСУ стягивает к городу дополнительные силы. «Царьград» отмечает, что сейчас в районе Дружковки сосредоточена крупная группировка из нескольких десятков украинских подразделений.

По данным «Царьграда», среди переброшенных сил есть подразделения, проходившие подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Британские СМИ писали о радикальном характере этих формирований.

По версии «Царьграда», ВСУ готовы задействовать любые ресурсы в попытках остановить продвижение ВС РФ. Сейчас российская армия ведет системную работу по уничтожению путей снабжения ВСУ.

«Если команда Зеленского отправляет на передовую террористов и различные «центры спецназначения», значит близится развязка в сражении за Донецкую и Луганскую республики», - подчеркнул автор статьи.

* запрещенная в России террористическая группировка.