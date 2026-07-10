«Пояс крепостей» рухнет через 3,5 месяца: ВСУ предрекли тяжелое поражение в Донбассе

Польское издание Polityka проанализировало ситуацию в Донбассе и пришло к выводу, что Славянско-Краматорская агломерация находится под угрозой. Утрата этого «пояса крепостей» станет для ВСУ не только военным, но и тяжёлым психологическим поражением. По оценке авторов, при сохранении текущей динамики российские силы могут прорвать оборону в этом секторе в течение 3,5 месяцев.

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Польское издание Polityka опубликовало анализ ситуации на фронте в Донбассе, уделив особое внимание Славянско-Краматорской агломерации. Журналисты называют этот участок критически важным для украинской обороны и предупреждают: утрата этого «пояса крепостей» станет для ВСУ тяжёлым ударом, как военным, так и психологическим.

По данным издания, украинские подразделения в этом районе оказались в полуокружении под постоянным воздействием российских дронов и перекрёстного огня. Основной причиной ослабления обороны авторы называют острый кадровый голод. Численность многих бригад сократилась до 20–40% от штатной, а мобилизация не успевает компенсировать потери и дезертирство.

При сохранении текущей динамики, прогнозируют польские аналитики, российские силы могут прорвать оборону в этом секторе в течение ближайших 3,5 месяцев, что станет стратегическим успехом РФ и откроет дорогу на ключевые города Донбасса.

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Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска, контролируемых ВСУ, была введена обязательная эвакуация семей с детьми. По данным Министерства развития территорий Украины, с июня 2025 года из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуация проводилась из Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В самой Украине ситуацию вокруг Славянска и Краматорска оценивают как критическую. Местные власти подтверждают, что город постоянно находится под обстрелами, а эвакуация продолжается. При этом в Киеве официально не комментируют прогнозы о возможном падении агломерации в ближайшие месяцы.

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