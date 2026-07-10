Европейский союз планирует позволить Украине приобретать британские вооружения за счет кредита на 60 млрд евро, выделенного на оборонные нужды.

Евросоюз близок к соглашению с правительством Британии, которое позволит британским компаниям участвовать в программе кредитования Украины, передает Bloomberg.

Ожидается, что об этом объявят на следующей неделе во время встречи в Париже стран, поддерживающих Киев.

По условиям сделки, фиксированной платы за доступ Британии к программе не будет. Вместо этого британское правительство будет вносить финансовый вклад, когда Украина решит использовать кредитные средства для закупки военной техники у британских фирм. Размер вклада будет зависеть от стоимости каждого контракта и процентных расходов.

Ранее ЕС и Британия не смогли договориться о доступе Лондона к европейскому оборонному фонду на 150 млрд евро из-за разногласий по размеру вступительного взноса. Переговоры по украинскому кредиту прошли успешнее, в том числе благодаря поддержке Нидерландов, выступающих за быструю интеграцию оборонных отраслей.

Соглашение планировалось объявить на ближайшем саммите Британия-ЕС вместе с договором о доступе к фонду инвестиций в технологические компании. Однако из-за отставки премьер-министра Кира Стармера эти планы отложили до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон намеревался обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе для Украины.

Руководители ЕС предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений.

В прошлом году украинский президент Владимир Зеленский заключил с британским правительством отдельное кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов.