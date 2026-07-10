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Bloomberg: Киеву разрешат закупать британское оружие за счет европейцев

Деловая газета "Взгляд"

Европейский союз планирует позволить Украине приобретать британские вооружения за счет кредита на 60 млрд евро, выделенного на оборонные нужды.

Евросоюз близок к соглашению с правительством Британии, которое позволит британским компаниям участвовать в программе кредитования Украины, передает Bloomberg.

Ожидается, что об этом объявят на следующей неделе во время встречи в Париже стран, поддерживающих Киев.

По условиям сделки, фиксированной платы за доступ Британии к программе не будет. Вместо этого британское правительство будет вносить финансовый вклад, когда Украина решит использовать кредитные средства для закупки военной техники у британских фирм. Размер вклада будет зависеть от стоимости каждого контракта и процентных расходов.

Ранее ЕС и Британия не смогли договориться о доступе Лондона к европейскому оборонному фонду на 150 млрд евро из-за разногласий по размеру вступительного взноса. Переговоры по украинскому кредиту прошли успешнее, в том числе благодаря поддержке Нидерландов, выступающих за быструю интеграцию оборонных отраслей.

Соглашение планировалось объявить на ближайшем саммите Британия-ЕС вместе с договором о доступе к фонду инвестиций в технологические компании. Однако из-за отставки премьер-министра Кира Стармера эти планы отложили до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон намеревался обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе для Украины.

Руководители ЕС предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений.

В прошлом году украинский президент Владимир Зеленский заключил с британским правительством отдельное кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов.