Российские войска полностью контролируют передвижение оставшихся в Константиновке малых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал командир третьего батальона четвертой мотострелковой бригады российских войск с позывным Бизон, передает ТАСС.

«Как только мы наблюдаем передвижение, сразу начинаем отрабатывать. Вот как сейчас наблюдалось, что противник только забежал, прошел 50 метров — туда уже сразу все полетело», — рассказал военный.

Ранее другой командир из 4-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Агалу рассказал, что украинские военнослужащие были сильно деморализованы после потери контроля над Константиновкой.

На прошлой неделе в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль ВС России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.