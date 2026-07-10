Сбитым под Полтавой вертолетом Вооруженных сил Украины управлял экипаж, награжденный орденами. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что под Полтавой был сбит украинский вертолет Ми-8. По данным Нехворощанской общины, боевая машина потерпела крушение из-за столкновения с российским дроном «Герань». При этом, в общине утверждали, что экипаж зафиксировал приближение трех БПЛА, после чего попытался их сбить. Два дрона были уничтожены, но третий нанес удар по вертолету.

Командование Военно-воздушных сил Украины признало, что вертолет Ми-8, был сбит российским дроном, отмечает газета.

При этом, по информации украинских СМИ, вертолетом управлял уроженец Львовской области, выпускник Харьковского национального университета Юрий Ворон, который принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» против населения Донбасса в 2014 году. Он был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также орденом Даниила Галицкого.

Летчик-штурман - киевлянин Валентин Мукшинов - был полным кавалером ордена «За мужество» и воевал с первых дней российской спецоперации. Должность бортового техника занимал старший лейтенант Богдан Хмель. А младший сержант и стрелок вертолета Михаил Деряга был уроженцем Полтавской области и единственным не кадровым военным.

«В 2023 году его то ли мобилизовали, то ли он добровольно заключил контракт с Минобороны Украины. Тоже отмечен наградой - орденом «За мужество» III степени», - отмечается в статье.

Ранее стало известно об уничтожении российскими беспилотниками двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Также в Киеве заявили о крушении еще одного истребителя МиГ-29 в ходе выполнения боевого задания в Полтавской области.