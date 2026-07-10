В Испании военного лишили доступа к гостайне из-за брака с россиянкой

Суд в Испании поддержал решение Национального разведывательного центра (CNI) лишить сержанта ВМС допуска к секретной информации после того, как тот не сообщил о браке с гражданкой России, пишет El País.

В статье говорится, что военный служил специалистом по радиоэлектронной борьбе на подводной лодке и имел доступ к секретным сведениям.

В разведывательном центре заявили, что сержант не уведомил спецслужбу о заключении брака с россиянкой, а также не сообщил о получении российского гражданства.

Кроме того, в ходе проверки внимание спецслужбы привлекли его страницы в социальных сетях, где он указывал, что служит в вооружённых силах Испании.

Во время собеседования по вопросам безопасности, как говорится в решении суда, военный также заявил, что «в случае гипотетического участия Испании в вооружённом конфликте с Россией» попросил бы не направлять его для участия в боевых действиях.

Суд пришёл к выводу, что всё это вызывает «сомнения» относительно «приверженности Испании» со стороны военного.

Уточняется, что решение ещё не вступило в законную силу и будет обжаловано в Верховном суде Испании.