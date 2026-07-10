Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Российский дрон-перехватчик «Хант» с бортовым искусственным интеллектом (ИИ) сможет самостоятельно предугадать маневр цели. Об этом рассказал представитель компании-разработчика Neat, передает ТАСС.

В перехватчик внедрили обученную нейросеть. Аппарат получает целеуказание от радиолокационной станции, а после вывода в целевой район включается ИИ, который ведет перехватчик к дрону противника.

«Хант» перехватывает беспилотники самолетного типа. Кроме того, конструкторы прорабатывают поражение тяжелых коптеров. Дрон можно запускать с ручной или наземной установки. Максимальная скорость полета составляет 290 километров в час, а дальность — 40 километров.

В июле стало известно, что в зоне проведения СВО начали боевые испытания дрона-перехватчика «Сварог про» с ИИ. Запускаемый с руки аппарат может нести боевую часть.