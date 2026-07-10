Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, в том числе и Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ, опубликованной на платформе «Макс».

По данным российского военного ведомства, с 4 по 10 июля «активными действиями подразделений группировки войск «Север» был взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области».

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики», - говорится в сводке.

Также в министерстве отметили, что военнослужащими группировки войск «Запад» взяты под контроль сразу четыре населенных пункта в Харьковской области: Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка. А «решительными действиями подразделений группировки войск «Центр»» освобождена Василевка в ДНР.

Напомним, что бои за Константиновку шли несколько месяцев. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал город «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

После взятия Константиновки российские военные предложили Киеву остановить обстрелы города и провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ. Украина отказалась от этого предложения.