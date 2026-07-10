Российские ПВО за неделю сбили 10 ракет «Фламинго» и три «Нептун-МД»

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны России уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за этот же период перехвачены 72 управляемые авиабомбы, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США и четыре снаряда чешской системы «Vampire». Кроме того, российские военные уничтожили 4 975 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что задача Европы заключается в том, чтобы поддерживать Украину, предоставлять ей все необходимое для ударов по целям в глубине российской территории.

В последнее время украинские подразделения активизировали удары по объектам в глубоком тылу, в том числе нанесли удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу в Омской области. Также фиксировались атаки на гражданские суда в акватории Черного моря.