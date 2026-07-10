За прошедшую неделю силы Черноморского флота России уничтожили шесть безэкипажных катеров. Об этом в своей сводке сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные установили контроль над семью населенными пунктами, среди которых Константиновка в ДНР. В Минобороны подчеркнули, что напряженная работа велась и в воздухе: подразделения противовоздушной обороны перехватили десять крылатых ракет «Фламинго», три ракеты «Нептун-МД», а также сбили около пяти тысяч украинских беспилотников самолетного типа.

Российскими средствами ПВО также были сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда чешской системы Vampire.

На прошлой неделе глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что город Константиновка полностью перешел под контроль российских войск. Путин назвал это важным этапом для взятия славянско-краматорского узла.