Российскую «Заваруху» применили в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять систему контрбатарейной борьбы «Заваруха». Об этом со ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Альфа» сообщает ТАСС.

По данным организации, прошедшая боевую апробацию в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях российская «Заваруха» является самой компактной системой звуковой разведки для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Система [с размером микрофонной решетки менее метра] показала высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 метров на дальности более 20 километров, что достаточно для доразведки средствами БПЛА. На дальности 12 километров погрешность составляет не более 150 метров. Максимальная подтвержденная дальность детекции и пеленгации — 27 километров», — рассказали в НПО.

Там добавили, что время работы системы без подзарядки составляет пять дней.

Ранее представитель «Альфы» сообщил, что акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» дроны-камикадзе большой дальности Вооруженных сил Украины, начали применять в Белгородской области и Донецкой народной республике.

В июне ТАСС рассказал, что в Минске на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» компания «Иннотех солюшнс» представила акустическую систему обнаружения БПЛА «Сканер 2.1».