Призывников в Финляндии начнут учить управлять дронами-перехватчиками

Силы обороны Финляндии со следующего года начнут обучать призывников использовать дроны-перехватчики. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.

По его словам, уже осенью в Финляндии протестируют использование дронов-перехватчиков кадровым составом армии. Позднее возможно внедрение обучения для призывников.

Нокелайнен подчеркнул, что БПЛА-перехватчики, в частности, будут применяться в создаваемом в финских силах обороны подразделении по борьбе с дронами.

Напомним, что с конца марта власти Финляндии неоднократно заявляли об обнаружении беспилотников. По результатам расследований правоохранители указывали на их украинское происхождение. За это время по меньшей мере у трех дронов находили неразорвавшийся боеприпас.