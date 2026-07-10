На Украине разгорелся скандал вокруг фиктивной мобилизации

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении начальнику Могилёв-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) в Винницкой области. Должностное лицо обвиняется в незаконном изменении данных в государственном реестре военнообязанных с целью искусственного улучшения показателей мобилизации. По данным ведомства, с апреля 2026 года руководитель военкомата вносил фиктивные сведения в систему «Оберег», изменяя статус находившихся в розыске мужчин.

Как установило следствие, подозреваемый безосновательно менял статусы военнообязанных, числившихся в розыске. В реестре они становились «мобилизованными» и «проходящими военную службу», хотя на самом деле к месту службы не прибывали. По информации ГБР, уже выявлено почти 50 мужчин, которых таким образом фиктивно направили в различные воинские части по всей Украине. Досудебное расследование продолжается, проверяется наличие коррупционной составляющей.

Следствие также устанавливает возможную причастность к схеме должностных лиц воинских частей, куда вносились данные о якобы мобилизованных гражданах. В ГБР не исключают, что действия начальника военкомата могли быть связаны с получением неправомерной выгоды. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает лишение свободы на срок до нескольких лет. Ранее ГБР уже сообщало о подобных случаях в других регионах Украины.

Ситуация с фиктивной мобилизацией вызвала широкий общественный резонанс на фоне продолжающегося военного положения и всеобщей мобилизации. Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости соблюдения законности при проведении призывных мероприятий. В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.