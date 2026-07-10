Перепродажа Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не испортит отношения Москвы и Анкары. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Российский политик назвал перепродажу вооружения при условии соблюдения договоренностей нормальной практикой военно-дипломатических отношений между государствами. Он также акцентировал внимание на условиях договора.

«Я не думаю, что это что-то испортит. Мы не знаем сейчас условия договора, возможна ли перепродажа в третьи страны, может ли Турция перепродавать наши комплексы С-400?», — обозначил Колесник, не исключив, что такие условия могли быть изначально прописаны в договоре.

Турция перепродала российские С-400 одной из стран Персидского залива

Ранее стало известно, что Турции предложили передать купленные у России батареи зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране или на совместное хранение с США. Позднее в турецком правительстве сделали заявление, что таких обсуждений не ведется.