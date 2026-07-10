В России отреагировали на сведения о перепродаже Турцией российских ракетных систем
Перепродажа Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не испортит отношения Москвы и Анкары. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».
Российский политик назвал перепродажу вооружения при условии соблюдения договоренностей нормальной практикой военно-дипломатических отношений между государствами. Он также акцентировал внимание на условиях договора.
Турция перепродала российские С-400 одной из стран Персидского залива
Ранее стало известно, что Турции предложили передать купленные у России батареи зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране или на совместное хранение с США. Позднее в турецком правительстве сделали заявление, что таких обсуждений не ведется.