Ракетную опасность объявили в Московской области

Опасность ракетной атаки утром в пятницу, 10 июля, объявили на территории Московской области. РСЧС призвала жителей региона соблюдать меры предосторожности, по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в Подмосковье возможны перебои в работе мобильного интернета.

— Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — говорится в сообщении службы в МАКС.

Утром 10 июля в Азове Ростовской области после атаки беспилотников произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Кроме того, пожар начался на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края после падения обломков дрона.