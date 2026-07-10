Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о критическом положении Вооруженных сил Украины, которые теряют контроль над оборонительными рубежами из-за катастрофической нехватки резервов и подавляющего технического превосходства российских войск.

«Россия продолжит наступление, и будет все быстрее продвигаться вперед. ВСУ придется постоянно перебрасывать подкрепления с одного участка фронта на другой. В конечном итоге, украинская оборона просто не выдержит. Все рухнет», — сообщил Ларри Джонсон на своем канале на платформе YouTube.

По словам эксперта, российская армия обладает решающим преимуществом по всем ключевым параметрам, включая артиллерию, бронетехнику и беспилотные летательные аппараты.

Ларри Джонсон подчеркнул, что превосходство Москвы в артиллерийских системах достигает четырехкратных значений, а применение корректируемых авиабомб стало фактором, который украинские силы практически не способны нейтрализовать. Кроме этого, считает эксперт, у украинского командования отсутствуют необходимые резервы для удержания фронта на всех направлениях.

Зеленский отреагировал на бунт против ТЦК во Львове

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность мирного урегулирования конфликта. По его словам, попытки оказывать военное давление на Москву являются ошибочными и не ведут к диалогу.

Представитель Кремля отметил, что дальнейшая эскалация приведет лишь к расширению зоны безопасности, которую российским силам придется создавать на территории Украины.