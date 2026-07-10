На Западе выступили с мрачным для Зеленского посланием
Украина не сможет начать выпускать по лицензии Соединенных Штатов ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года.
Об этом пишет Junge Welt.
На сегодняшний день обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет не поможет Киеву против российских атак баллистическими ракетами. На создание ракеты Patriot уйдет два года, а на ее двигатель — два с половиной. Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, спрогнозировал автор статьи. Также подчеркивается, что сейчас многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков.
Ранее американский портал TWZ задался вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.
Трамп разрешил, но сделать не смогут — эксперты оценили сроки выпуска Patriot на Украине
На полях саммита НАТО в Анкаре США Трамп объявил, что США выдадут Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.