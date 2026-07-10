На Западе выступили с мрачным для Зеленского посланием

Украина не сможет начать выпускать по лицензии Соединенных Штатов ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года.

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Об этом пишет Junge Welt.

«США разрешили Украине производить ракеты Patriot. Нет, это не переломный момент для украинской ПВО», — сказано в статье.

На сегодняшний день обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет не поможет Киеву против российских атак баллистическими ракетами. На создание ракеты Patriot уйдет два года, а на ее двигатель — два с половиной. Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, спрогнозировал автор статьи. Также подчеркивается, что сейчас многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков.

Ранее американский портал TWZ задался вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.

Трамп разрешил, но сделать не смогут — эксперты оценили сроки выпуска Patriot на Украине

На полях саммита НАТО в Анкаре США Трамп объявил, что США выдадут Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.