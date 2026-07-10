Минобороны выпустило заявление о мощной атаке ВСУ на регионы России

Силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.