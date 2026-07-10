Все попытки эти Запада победить Россию военным путем показали лишь глубокое невежество. Об этом профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Нет никакой возможности победить Россию, кроме как довести нас до ядерной войны, ведь она не собирается сдаваться перед ударами западного оружия вглубь своей территории… Поэтому вся эта идея западных правительств - разновидность глубокого невежества, необоснованности и безрассудства, которая просто поражает. Общественность в США и Европе не хочет этих войн. Она не хочет военной эскалации», - сказал эксперт в интервью Гленну Диесену в эфире его YouTube-канала.

Сакс добавил, что каждый из трех возможных сценариев завершения конфликта станет поражением для Запада.

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