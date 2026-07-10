США назвали способ окончить конфликт с Россией
Все попытки эти Запада победить Россию военным путем показали лишь глубокое невежество. Об этом профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Нет никакой возможности победить Россию, кроме как довести нас до ядерной войны, ведь она не собирается сдаваться перед ударами западного оружия вглубь своей территории… Поэтому вся эта идея западных правительств - разновидность глубокого невежества, необоснованности и безрассудства, которая просто поражает. Общественность в США и Европе не хочет этих войн. Она не хочет военной эскалации», - сказал эксперт в интервью Гленну Диесену в эфире его YouTube-канала.
Сакс добавил, что каждый из трех возможных сценариев завершения конфликта станет поражением для Запада.
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«Сегодня мы имеем класс политических лидеров, которые действуют анахронично, слепо веря в западное доминирование и западную мощь, не понимая изменений в мире и не следуя за своим собственным общественным мнением, а также не понимая его. Так что, я полагаю, в конечном итоге все это может разрешиться тремя путями. Первый - Россия может полностью достичь своих военных целей… Второй - это перерастет в ядерную войну… И третий - в конце концов, эти воинственные правительства будут выброшены их населением, которое испытывает к ним полное отвращение», - подытожил профессор.