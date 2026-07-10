Беженец из Константиновки рассказал об уничтожении операторов БПЛА ВСУ

В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военнослужащие уничтожали позиции операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечными ударами. Об этом на условиях анонимности рассказал беженец из города в беседе с РИА Новости.

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«Сколько раз Россия могла бы его уничтожить ствольной артиллерией? Кругом гражданские, этого не было. Послали три дрона, сработали ювелирно, сняли расчет, они ушли, гражданские не пострадали», — рассказал мужчина.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что Российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства подчеркнул, что это событие является ключом к освобождению всей территории ДНР.