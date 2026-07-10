Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Северного флота прошли обучение работе с дронами-перехватчиками «Елка». Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Отмечается, что представители производителя провели двухдневное обучение с теоретическими и учебно-практическими занятиями. По словам инструктора, «Елка» предназначена для перехвата целей с крейсерской скоростью до 130 километров в час. Аппарат может работать при скорости ветра до восьми метров в секунду. «Елка» способна сбивать дроны мультироторного и самолетного типов.

«За счет Х-образного расположения крыльев с установленными на них винтомоторными электрическими двигателями и аэродинамическим рулем беспилотник очень маневренный и способен догнать в воздухе уклоняющийся от удара вражеский дрон», — рассказал военнослужащий с позывным Енисей на предоставленном пресс-службой флота ролике.

В мае командир отделения подразделения противодействия беспилотникам сообщил, что активное применение «Елок» вынудило ВСУ увеличить высоту полетов дронов. Зенитный беспилотник использует кинетический перехват для борьбы с аппаратами противника. Перехватчик получил искусственный интеллект, позволяющий работать по принципу «выстрелил и забыл».