В США приготовились к прорыву ВС России на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать российское наступление на широком участке фронта, им для этого не хватает сил. Такой вывод сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«Русские наступают в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске, <…> имея превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках. У них решающее превосходство на этих направлениях», — подчеркнул экперт.

В то же время, считает Джонсон, Украина не обладает подобными преимуществами, а также резервами, в которых можно было бы найти опору.

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«А им нужно защищать территорию, для которой, откровенно говоря, у них просто не хватает людей. Поэтому Россия будет продолжать давить, давить, и все быстрее продвигаться», — предупредил аналитик.

По его словам, ВСУ придется из раза в раз перебрасывать подразделения для укрепления позиций то на одном, то на другом участке боевых действий, в результате чего украинские войска не выдержат и фронт рухнет.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская армия с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» ударила по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях. Составы перевозили вооружение для ВСУ.