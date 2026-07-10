Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российский удар в Вишневом Киевской области пришелся по складу боеприпасов, который принадлежал государственному концерну «Укроборонпром». Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По словам Зеленского, в ближайшее время на предприятии произойдут увольнения с руководящих постов.

Он добавил, что существует уголовное дело, а виновные люди будут привлечены к ответственности.

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Утром 8 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Украинские СМИ сообщили о пожарах в разных районах столицы после ударов, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее на Украине сообщили об ударе по промпредприятию в Одесской области.